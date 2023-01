Primorske novice bodo po novem ustvarjali v stavbi Cimosa

Koper, 23. januarja - Te dni poteka selitev uredništva in drugih služb časopisno-založniške družbe Primorske novice iz palače Tarsia v središču Kopra v upravno stavbo Cimosa v Šalari. Spomeniško zaščitena stavba, v kateri so časnik pripravljali skoraj 60 let, pa bo v prihodnosti glavno središče italijanske narodne skupnosti v Sloveniji.