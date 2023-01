Potovalni časi na slovenskih cestah zaradi snega in burje daljši

Ljubljana, 23. januarja - Po podatkih prometnoinformacijskega centra po večini Slovenije sneži. Sneg se ponekod oprijema cestišč, na Vipavskem ovira promet tudi močna burja, zato so potovalni časi daljši. Prišlo je do številnih zdrsov vozil, zato voznikom svetujejo, da se ne odpravljajo na pot, če to ni nujno potrebno, oziroma da uporabijo javni prevoz.