Veter in sneg ponekod povzročila izpade elektrike

Ljubljana/Nova Gorica, 23. januarja - Zaradi z vetrom in snegom povezanih težav so ponekod ostali brez elektrike. Po podatkih Elektra Ljubljana je brez elektrike 2527 uporabnikov na območju Dolenjske, Elektro Primorska pa poroča o približno 900 takšnih primerih. Večinoma gre za posledice podrtih dreves na daljnovodih in potrganih žic zaradi vetra.