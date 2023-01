Vreme: Oblačno s padavinami

Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Goriškem in ob morju do okoli 8 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine na jugu ponehale, tudi burja bo še naprej slabela. Jutranje temperature bodo od -2 do 5 stopinj Celzija. V torek bo na Primorskem sprva delno jasno, popoldne se bo pooblačilo. Pihala bo šibka burja. Drugod bo oblačno, občasno bodo še padavine, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer. Po nižinah bo povečini deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes zjutraj ter dopoldne bo burja na Primorskem na izpostavljenih mestih lahko presegala hitrost 140 kilometrov na uro. Tudi v notranjosti bo zelo vetrovno. Veter bo čez dan nekoliko oslabel. Od nedelje zvečer do ponedeljka zvečer bo na Notranjskem, Kočevskem in ponekod na Dolenjskem zapadlo od 30 do 50 centimetrov snega. Veter bo v višjih legah gradil snežne zamete, lahko pride do vetroloma.

Obeti: V sredo in četrtek bo suho vreme, le na jugovzhodu bodo v sredo še padavine. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad severnim in osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje, nad severozahodno in srednjo Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka nad naše kraje malo manj hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno s padavinami. V krajih vzhodno od nas bo deževalo, po nižinah južne Avstrije pa snežilo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter. Ob severnem Jadranu bo povečini suho, pihala bo zelo močna burja. V torek bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu sprva delno jasno, čez dan se bo pooblačilo. Drugod bo oblačno z občasnimi padavinami. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja.

Biovreme: Danes in v torek bo vremenski vpliv obremenilen, veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave.