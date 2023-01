Cincinnati boljši od Buffala, San Francisco končal upe Dallasa

San Francisco/Buffalo, 23. januarja - V ligi NFL ameriškega nogometa so znani vsi polfinalisti oziroma finalisti konferenc. V AFC se bodo za nastop v 57. super bowlu pomerili Kansas City Chiefs in Cincinnati Bengals, v NFC pa Philadelphia Eagles in San Francisco 49ers. Cincinnati je bil v konferenčnem polfinalu boljši od Buffalo Bills, 49ers pa so ugnali Dallas Cowboys.