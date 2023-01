Dallasu četrti poraz na zadnjih petih tekmah, izgubil tudi Čančarjev Denver

Dallas, 23. januarja - Košarkarji Dallas Mavericks so doživeli triindvajseti poraz v sezoni oziroma četrtega na zadnjih petih tekmah. Na domačem parketu so morali kljub 29 točkam slovenskega asa Luke Dončića priznati premoč Los Angeles Clippers, ki so zmagali s 112:98. Izgubili so tudi Denver Nuggets Vlatka Čančarja, in sicer proti Oklahoma City Thunder z 99:101.