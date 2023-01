Zaradi burje zaprt del primorske avtoceste, zastoji tudi drugod po državi

Ljubljana, 23. januarja - Zaradi burje je zaprt del primorske avtoceste med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo tudi drugod po državi, poroča prometnoinformacijski center. Ponekod po državi sneži, na cestah so plužne in posipne skupine, promet je upočasnjen. Zaradi burje je možnost slabše vidljivosti, saj nastajajo snežni nanosi.