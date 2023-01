Ameriško vlado naj bi zapuščal šef Bidnovega kabineta Ron Klain

Washington, 23. januarja - Šef kabineta vlade predsednika ZDA Joeja Bidna Ron Klain naj bi se kmalu poslovil s svojega položaja, so v nedeljo na podlagi neimenovanih virov iz Bele hiše poročali New York Times in nekateri drugi ameriški mediji. Politico pa je poročal, da bo Klaina zamenjal Jeff Zients.