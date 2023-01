Strelec iz Kalifornije si je sodil sam

Los Angeles, 23. januarja - Policijske enote so v nedeljo obkolile kombi, v katerem je bil osumljenec za sobotni napad na plesno dvorano v Los Angelesu v Kaliforniji, in po nekaj minut blokade si je osumljenec sodil sam. Šerif okrožja Los Angeles Robert Luna je osumljenca identificiral kot 72-letnega Američana azijskega porekla, Huu Can Trana.