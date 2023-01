Uroš Zorman: Ponosen sem na svoje fante

Krakov, 22. januarja - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem dosegla štiri zmage in doživela dva poraza. Glavni del tekmovanja je končala s šestimi točkami in razliko v golih +25, po ponedeljkovih tekmah pa bo jasno, ali bo osvojila tako želeno deseto mesto, ki prinaša kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu 2024.