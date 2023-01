Madžari predzadnji četrtfinalisti rokometnega SP

Krakov, 22. januarja - Današnje tekme zadnjega, 3. kroga drugega dela moškega rokometnega prvenstva na Poljskem in Švedskem so prinesle sedmega četrtfinalista. To je postala reprezentanca Madžarske, ki se je tako med osmerico pridružila Franciji, Španiji, Švedski, Nemčiji, Norveški in Egiptu.