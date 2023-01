Izidi nordijske kombinacije v Klingenthalu (2)

* Izidi: 1. Johannes Lamparter (Avt) 27:54,9 2. Jarl Magnus Riiber (Nor) + 7,0 3. Franz-Josef Rehrl (Avt) 22,9 4. Vinzenz Geiger (Nem) 37,7 5. Julian Schmid (Nem) 38,0 6. Manuel Faisst (Nem) 38,5 ... 46. Gašper Brecl en krog 49. Erazem Stanonik en krog - svetovni pokal, skupno: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 698 točk 2. Johannes Lamparter (Avt) 605 3. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 578 4. Julian Schmid (Nem) 574 5. Ryota Yamamoto (Jap) 406 6. Vinzenz Geiger (Nem) 403 ... 40. Gašper Brecl (Slo) 17 ...