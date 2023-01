Dina Špan do polfinala, Aljaž Sladič in Mark Cizelj obstala v kvalifikacijah

Trbiž, 22. januarja - Mlade zimske športnice in športniki so danes začeli s prvimi tekmovanji na zimskem Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) 2023 v italijanski deželi Furlaniji Julijski Krajini. Prve medalje so že podelili v hitrostnem drsanju na razdalji 1500 m. Slovenske barve je zastopala Dina Špan, ki je nastope po padcu končala v polfinalu.