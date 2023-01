Jasmina in Boštjan Maček deveta v Rabatu

Rabat, 22. januarja - Najboljša slovenska strelca v trapu Jasmina in Boštjan Maček sta na današnji mešani ekipni tekmi za svetovni pokal v Rabatu zasedla deveto mesto. Brat in sestra iz Bodoncev sta v treh serijah zadela 132 letečih tarč, od tega je 42-letna Jasmina prispevala 67, osem let starejši Boštjan Maček pa 65 zadetkov.