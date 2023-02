Prepelič z Valencio tesno izgubil, Barcelona pa tesno premagala Bayern

Ljubljana, 2. februarja - Košarkarji v evroligi so danes začeli tekme 23. kroga. Na delu so bili vsi trije klubi s slovenskim pridihom. Valencia Klemna Prepeliča je izgubila z Maccabijem s 93:94, v medsebojnem obračunu pa sta se pomerila Barcelona Mika Tobeyja in Bayern Žana Marka šiška, zmagali so Katalonci z 72:70.