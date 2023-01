Francoza zmagala v Italiji, 11. Šimenc in Črv

Milano, 22. januarja - Francoza Renaud Jay in Richard Jouve sta bila najboljša na ekipni sprinterski tekmi za svetovni pokal smučarjev tekačev v Livignu v Italiji. Miha Šimenc in Vili Črv sta v prvi slovenski ekipi zasedla 11. mesto, zaostala sta 14,58 sekunde. Med tekačicami sta bili prvi Švedinji Linn Svahn in Maja Dahlqist.