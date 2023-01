Štafeta Francozinjam, slovenske biatlonke ujete pred ciljem

Anterselva, 22. januarja - Francoske biatlonke so zmagovalke štafete 4 x 6 km za svetovni pokal v italijanski Anterselvi. V postavi Lou Jeanmonnot, Anais Chevalier-Bouchet, Chloe Chevalier in Julia Simon so premagale Švedsko in Nemčijo. Slovenska zasedba je bila 12., potem ko je zadnja Francozinja ujela Polono Klemenčič.