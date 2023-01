Izidi nordijske kombinacije v Klingenthalu (1)

* Izidi: 1. Johannes Lamparter (Avt) 146,2 točke 2. Franz-Josef Rehrl (Avt) - 4,4 3. Jarl Magnus Riiber (Nor) 6,9 4. Kristjan Ilves (Est) 10,2 5. Eero Hirvonen (Fin) 14,4 6. Mario Seidl (Avt) 20,2 ... 39. Gašper Brecl (Slo) 74,9 51. Erazem Stanonik (Slo) 114,4 ... - svetovni pokal, skupno: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 618 točk 2. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 562 3. Julian Schmid (Nem) 529 4. Johannes Lamparter (Avt) 505 5. Ryota Yamamoto (Jap) 406 6. Vinzenz Geiger (Nem) 353 ... 40. Gašper Brecl (Slo) 17 ...