Na Kitajskem naj bi enem tednu za covidom umrlo 13.000 ljudi

Peking, 22. januarja - Na Kitajskem je v povezavi s covidom v tednu od 13. do 19. januarja umrlo skoraj 13.000 ljudi, je danes sporočil kitajski center za nadzor in preprečevanje bolezni. Kitajsko je po odpravi omejitev decembra zajel epidemični val, številni pa menijo, da so uradne številke o umrlih podcenjene.