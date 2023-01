Slovenski rokometaši z dobrimi občutki zapuščajo Poljsko

pripravil Aleksander Đurić

Krakov, 23. januarja - Slovenskim rokometašem na letošnjem svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem ni uspel sanjski met in uvrstitev v četrtfinale, a najbolj pomembno je, da se je njihova krivulja učinkovitosti znova začela vzpenjati po klavrnem letu 2022. Katovice in Krakov, kjer so dosegli štiri zmage in doživeli dva poraza, zapuščajo z dobrimi občutki.