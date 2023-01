Eagles gladko, Kansas City s poškodovanim Mahomesom v konferenčni finale

Kansas City/Philadelphia, 22. januarja - Moštvi Philadelphia Eagles in Kansas City Chiefs sta napredovali v konferenčna finala lige ameriškega nogometa NFL. Eagles so doma zanesljivo z 38:7 premagali New York Giants, medtem ko so Chiefs po poškodbi gležnja podajalca Patricka Mahomesa s 27:20 na domači zelenici ugnali Jacksonville Jaguars.