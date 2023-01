Boston nezaustavljiv v NBA

Toronto, 22. januarja - Boston Celtics, vodilna ekipa v severnoameriški košarkarski ligi NBA, je v Torontu premagala Raptors s 106:104 in prišla do devete zmage v nizu in 35 v sezoni, v kateri je doživela 12 porazov. Toronto je sicer šele na 12. mestu vzhodnega dela lige, Boston pa je igral brez Jaysona Tatuma, predčasno sta tekmo končala Marcus Smart in Robert Williams.