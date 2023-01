Formisu obračun za četrto mesto

Ljubljana, 21. januarja - V ženskem državnem prvenstvu, kjer so igralke tako kot njihovi kolegi začele tretji del, je bolj ali manj jasno, da bodo prva tri mesta zasedle igralke Calcita, Nove KBM Branik in Gen-I Volleyja, boj za četrto mesto pa bo najbrž odprt do konca rednega dela, zanj se borita Formis in Ankaran.