Slovenska kombinatorca slaba v teku

Klingenthal, 21. januarja - Nordijski kombinatorci so zaradi močnega vetra na skakalnici v nemškem Klingenthalu v soboto ostali brez klasične posamične tekme, so pa po spremembi oziroma zamenjavi discipline opravili polovico tekme s skupinskim startom. V teku je bil najhitrejši Nemec Vinzenz Geiger pred Norvežanom Jensom Luraasom Oftebröjem in rojakom Ericom Frenzlom.