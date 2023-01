Vladna stran s sindikati javnega sektorja o ključnih izzivi na področju plačnega sistema

Ljubljana, 23. januarja - Vladna stran je za danes na sestanek povabila predstavnike sindikatov javnega sektorja. Predstaviti jim namerava stanje in ključne izzive na področju plačnega sistema v javnem sektorju ter se z njimi dogovoriti o nadaljnjih aktivnostih in dinamiki usklajevanja sprememb plačnega sistema in odpravi nesorazmerij.