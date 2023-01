Kitajci po treh letih praznujejo novo leto brez covidnih omejitev

Peking, 22. januarja - Kitajci po vsem svetu danes praznujejo novo leto po lunarnem koledarju, ki bo v znamenju zajca in bo trajalo do 9. februarja 2024. Praznovanja letos ne zaznamujejo covidni ukrepi, saj je Peking na začetku minulega meseca odpravil politiko ničelne tolerance do novega koronavirusa. Oblasti se zato bojijo strmega porasta števila okužb.