Jesenice, 21. januarja - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na drugi tekmi drugega dela alpske lige izgubili proti Unterland Cavaliers s 3:5 (1:1, 2:3, 0:1). Gorenjci so izgubili že uvodno tekmo v tem delu tekmovanja, in sicer po podaljšku proti Cortini.