Ruske sile naj bi v regiji Zaporožje izvedle več ofenzivnih operacij

Zaporožje/Kijev/London, 21. januarja - Ruska vojska je danes sporočila, da so njene sile začele z ofenzivo v ukrajinski regiji Zaporožje, ki si jo je Rusija, poleg regij Herson, Doneck in Lugansk, septembra lani enostransko priključila. Medtem so iz Londona sporočili, da je vojna v Ukrajini trenutno na mrtvi točki. "Konflikt je na splošno zastal," so ocenili na obrambnem ministrstvu.