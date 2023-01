Kilde do smukaške zmage v Kitzbühelu, Čater in Hrobat do novih točk

Kitzbühel, 21. januarja - Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je zmagal na smuku za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühelu, le dan po razočaranju s 16. mestom na smuku na Streifu. Na drugo in tretje mesto sta se zavihtela veterana, 42-letni Johan Clarey iz Francije in 34-letni Američan Travis Ganong. Slovenca Martin Čater in Miha Hrobat sta končala na 26. in 30. mestu.