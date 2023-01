Na območju Brežic pogrešajo 75-letno Ano Vučajnk

Brežice, 21. januarja - Svojci pogrešajo 75-letno Ano Vučajnk iz naselja Loče na območju Brežic. Pogrešano so nazadnje opazili, ko se je v petek ob okoli 9.30 iz Loč odpeljala z osebnim avtomobilom. Visoka je okoli 160 cm in ima srednje dolge temne lase, so danes sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.