Izidi ženskega smuka

1. Ilka Štuhec (Slo) 1:04,73 2. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 1:04,99 +0,26 3. Elena Curtoni (Ita) 1:05,07 +0,34 4. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:05,08 +0,35 Lara Gut-Behrami (Švi) 1:05,08 +0,35 6. Priska Nufer (Švi) 1:05,10 +0,37 7. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:05,12 +0,39 8. Stephanie Venier (Avt) 1:05,17 +0,44 9. Mirjam Puchner (Avt) 1:05,23 +0,50 10. Breezy Johnson (ZDA) 1:05,37 +0,64 Michelle Gisin (Švi) 1:05,37 +0,64 ... * vrstni red v svetovnem pokalu (23/39): - skupno, ženske: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1281 točk 2. Petra Vlhova (Slk) 796 3. Lara Gut-Behrami (Švi) 731 4. Federica Brignone (Ita) 572 5. Sofia Goggia (Ita) 570 6. Wendy Holdener (Švi) 569 7. Marta Bassino (Ita) 552 8. Ragnhild Mowinckel (Nor) 471 9. Elena Curtoni (Ita) 468 10. Ilka Štuhec (Slo) 388 ... 16. Ana Bucik (Slo) 309 68. Neja Dvornik (Slo) 50 115. Tina Robnik (Slo) 2 ... * Posebni seštevek discipline, smuk (6/9): - ženske: 1. Sofia Goggia (Ita) 480 točk 2. Ilka Štuhec (Slo) 372 3. Elena Curtoni (Ita) 278 4. Corinne Suter (Švi) 218 5. Kira Weidle (Nem) 203 6. Nina Ortlieb (Avt) 196 7. Lara Gut-Behrami (Švi) 182 8. Mirjam Puchner (Avt) 178 9. Mikaela Shiffrin (ZDA) 176 10. Cornelia Hütter (Avt) 165 ...