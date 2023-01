Baltske države pozivajo Berlin k dobavi leopardov Ukrajini

Riga, 21. januarja - Zunanji ministri baltskih držav, Estonije, Latvije in Litve, so Nemčijo pozvali, naj Ukrajini dobavi tanke leopard, je danes sporočil latvijski zunanji minister Edgars Rinkevičs. Do poziva je prišlo dan po srečanju kontaktne skupine za pomoč Ukrajini v oporišču Ramstein v Nemčiji, kjer se zaveznicam glede dobave leopardov ni uspelo dogovoriti.