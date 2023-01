Protestniki v Peruju še naprej zahtevajo odstop predsednice

Lima, 21. januarja - V Peruju so se v petek nadaljevali protesti privržencev odstavljenega predsednika Pedra Castilla, ki zahtevajo predčasne volitve in odstop predsednice Dine Boluarte. Od začetka decembra, ko so se protesti začeli, je bilo v spopadih s policijo ubitih najmanj 45 ljudi, medtem ko so v skoraj tretjini države oblasti razglasile izredne razmere.