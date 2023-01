Napovedana burja tudi do 120 kilometrov na uro

Danes in v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno in vetrovno. Predvsem na vzhodu in jugu bo naletaval sneg, pričakuje Arso, ki je danes zjutraj zaradi vetra za jugozahodni del države izdal oranžno vremensko opozorilo, za preostale dele Slovenije pa rumeno opozorilo.

Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, v notranjosti Slovenije pa okrepljen severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju do 8 stopinj Celzija.

V nedeljo bo na zahodu deloma jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne okoli 0, na Goriškem in ob morju do 8 stopinj.

V ponedeljek se bo sneženje od jugovzhoda okrepilo in zajelo večji del Slovenije. Burja in severovzhodni veter se bosta spet okrepila. V torek bodo padavine ponehale, veter bo oslabel, napoveduje Arso.