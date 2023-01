Tudi ravnatelji zahtevajo višje plače

Ljubljana, 21. januarja - Ravnatelji šol opozarjajo na plačna nesorazmerja in ne razumejo, zakaj so zdravniki in sodniki več vredni od njih. Od vlade pričakujejo, da jim do plačne reforme dodeli dodatek v višini 600 evrov bruto mesečno, kot je to storila za sodnike in tožilce. Hkrati zahtevajo, da jim vlada tudi finančno ovrednoti strokovne nazive, poročata Večer in Delo.