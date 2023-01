Prvaki lige NHL se počasi pobirajo

Vancouver, 21. januarja - Prvaki severnoameriške hokejske lige NHL Colorado Avalanche so zabeležili še četrto zaporedno zmago. Ponoči so v gosteh s 4:1 ugnali Vancouver Canucks in na lestvici zahodne konference zasedajo osmo mesto. Na vzhodu so do zmage in prav tako osmega mesta prišli hokejisti Pittsburgh Penguins, ki so prav tako s 4:1 premagali Ottawa Senators.