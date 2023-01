V Generalni skupščini ZN šest držav zaradi dolgov ostalo brez pravice do glasovanja

New York, 21. januarja - V 193-članski Generalni skupščini Združenih narodov je ta teden šest držav ostalo brez pravice do glasovanja, ker krepko zaostajajo s plačevanjem v proračun svetovne organizacije. Ukrep je doletel Venezuelo, Libanon, Dominikansko republiko, Ekvatorialno Gvinejo, Gabon in Južni Sudan.