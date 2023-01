Newyorški borzni indeksi v tretjem trgovalnem tednu leta neenotno

New York, 21. januarja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so svoj tretji trgovalni teden v letu 2023 sklenili z mešanimi izidi, potem ko so prvi teden vsi napredovali, drugi teden pa vsi padli. Podatki o inflaciji so bili sicer ugodni, vendar pa vlagatelji temu tokrat niso posvetili največ pozornosti.