Sevničani visoko zmagali v Kobaridu, remi v Kopru

Ljubljana, 20. januarja - Ekipe v 1. slovenski futsalski ligi so odigrale prva obračuna 16. kroga. Bronx Škofije in Meteorplast Šic bar sta se razšla s 3:3, Oplast Kobarid pa je doma izgubil proti Sevnici z 1:5. Tekma med Mlinšami in Dobovcem bo 24., med Dobrepoljem in Vrhniko pa 25. januarja.