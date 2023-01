Indeksi na newyorških borzah današnje trgovanje sklenili v zelenem

New York, 20. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan sklenili v zelenem, potem ko so delnice tehnoloških podjetij pridobile na vrednosti, član odbora guvernerjev ameriške centralne banke Federal Reserve Christopher Waller pa se je zavzel za manjši dvig obrestnih mer kot v preteklih mesecih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.