Na protestnem shodu pri nekdanjem Rogu policisti uporabili prisilna sredstva

Ljubljana, 20. januarja - Na četrtkovem protestnem shodu pri nekdanji tovarni Rog v Ljubljani je prišlo do napadov na policiste, ti pa so uporabili prisilna sredstva. Nekateri protestniki, ki nasprotujejo množičnemu turizmu v središču Ljubljane, naj bi namreč v policiste metali snežne kepe, jih brcali in stisnili ob ograjo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.