Golob ob obisku Helle Saturnus izpostavil pomen razvoja globalnih produktov

Ljubljana, 20. januarja - Premier Robert Golob je z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom in finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem danes obiskal podjetje Hella Saturnus Slovenija, kjer so mu predstavili proizvodnjo ter investicije in nove trende v industriji. Golob je poudaril, da je razvoj novih globalnih produktov prava smer razvoja slovenskega gospodarstva.