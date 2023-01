V iniciativi Glas ljudstva razočarani nad zaključki koalicijskega vrha na temo zdravstva

Ljubljana, 20. januarja - V civilni iniciativi Glas ljudstva so ogorčeni in zaskrbljeni nad predstavljenimi zaključki koalicijskega vrha o načrtovani zdravstveni reformi. Prioritetni ukrepi, ki jih je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan javnosti predstavil danes, po njihovi oceni ne upoštevajo ključnih zavez iz koalicijske pogodbe, so zapisali v sporočilu za javnost.