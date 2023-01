Državni sekretar Krajčič na Primorskem o problematiki divjadi

Koper, 20. januarja - Državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Darij Krajčič je danes obiskal Primorsko, kjer so populacije nekaterih vrst divjadi, zlasti divjega prašiča in jelenjadi, zelo visoke. Pogovarjal se je o težavah, s katerimi se srečujejo tamkajšnji lovci in kmetje.