Ajanović Hovnik in Lindav s predstavniki veteranskih in stanovskih organizacij podpisala sporazume o sodelovanju

Ljubljana, 20. januarja - Ministrica za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanja Ajanović Hovnik in v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav sta s predstavniki veteranskih in stanovskih organizacij danes podpisala sporazume o sodelovanju. Ti pomenijo nadgradnjo in poglobitev večletnega sodelovanja med temi organizacijami in policijo.