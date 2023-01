Saubermacher v hoškem logističnem centru odprl Henklovo skladišče

Hoče, 20. januarja - V logističnem centru v poslovni coni Hoče so danes uradno odprli skladiščno-distribucijski center družbe Henkel, ki ga bo kot najemnik prostorov upravljalo podjetje Saubermacher Outsourcing. To je posel sklenilo za deset let, v ta namen pa zaposlilo 30 ljudi. Skladiščili bodo materiale in surovine za proizvodno oskrbo Henklove tovarne v Mariboru.