Ljubljanska borza: SBI TOP zadnji dan tedna pridobil 0,38 odstotka

Ljubljana, 20. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,38 odstotka. Najvišjo rast v indeksu so dosegle delnice Uniorja (+2,94 odstotka), podražile so se tudi delnice Telekoma Slovenije, Save Re, Krke in NLB. S slednjimi je bilo sklenjenih tudi največ poslov, skupni promet na borzi pa je dosegel 1,2 milijona evrov.