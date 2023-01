Ljubljana, 20. januarja - Ljubljanski policisti so bili okrog 15. ure obveščeni o dogodku na območju Upravne enote Ljubljana na Tobačni ulici, v katerem je bila ena oseba poškodovana. Policisti so zavarovali kraj dogodka in izvajajo ukrepe. Na kraju naj bi bilo večje število policijskih vozil. Več informacij na Policijski upravi Ljubljana za zdaj ne morejo posredovati.