Zdravniška zbornica Slovenije napovedane reformne ukrepe v zdravstvu ocenjuje kot pozitivne

Ljubljana, 20. januarja - Zdravniška zbornica Slovenije kot pozitivno ocenjuje napoved ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana o resni in celoviti reformi v zdravstvu na podlagi analiz in prikazanih podatkov, z vključevanjem vseh deležnikov in iskanjem nacionalnega konsenza. Zbornica je pri tem pripravljena pomagati in sodelovati po strokovni plati, so sporočili.