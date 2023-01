Lendavski grad ob temeljiti prenovi dobil tudi razgledno ploščad

Lendava, 21. januarja - Lendavski grad, v katerem domuje Galerija-Muzej Lendava, temeljito obnavljajo. Med drugim so že sanirali vzhodno in južno obzidje ter jugovzhodni stolp, zgradili pa so tudi razgledno ploščad, od koder bodo imeli obiskovalci pogled na mesto pod gradom.